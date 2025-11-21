जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से धोखाधड़ी कर 18 माह में 52.85 रुपये की निकासी करने वाले मुख्य आरोपित बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के आदेश पर हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि बंदी रामजीत ने जेल के वरिष्ठ सहायक की मिली भगत से जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर कारागार पारश्रमिक खाते से 52.85 लाख रुपये निकाल लिए थे। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की तहरीर पर कोतवाली थाना की पुलिस ने इस मामले में छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।