जिला कारागार के खाते से 52.85 लाख रुपये धोखाधड़ी मामले में महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से 18 माह में 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में कोतवाली थाना की पुलिस ने मुख्य आरोपित बंदी रामजीत की पत्नी नीतू नीतू यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बंदी रामजीत सहित पांच आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

बिलरियागंज का रहने वाला बंदी रामजीत यादव 20 मई 2024 को जमानत पर रिहा होने के बाद कारागार के पारश्रमिक खाते से जेल के एकाउटेंट मुशीर अहमद, चौकीदार अवधेश पांडेय व जेल से रिहा हुए दूसरे बंदी शिवशंकर यादव उर्फ गोरख की मदद से चेकबुक के माध्यम से जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर कई बार में 52.85 लाख रुपये निकाल लिया।