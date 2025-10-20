जिला कारागार के खाते से 52.85 लाख रुपये धोखाधड़ी मामले में महिला गिरफ्तार
आजमगढ़ जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामजीत की पत्नी नीतू यादव को गिरफ्तार किया है। रामजीत समेत पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। रामजीत ने जेल के एकाउंटेंट और अन्य की मदद से फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाले और अपनी पत्नी, मां और अपने खाते में ट्रांसफर किए थे।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से 18 माह में 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में कोतवाली थाना की पुलिस ने मुख्य आरोपित बंदी रामजीत की पत्नी नीतू नीतू यादव को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बंदी रामजीत सहित पांच आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
बिलरियागंज का रहने वाला बंदी रामजीत यादव 20 मई 2024 को जमानत पर रिहा होने के बाद कारागार के पारश्रमिक खाते से जेल के एकाउटेंट मुशीर अहमद, चौकीदार अवधेश पांडेय व जेल से रिहा हुए दूसरे बंदी शिवशंकर यादव उर्फ गोरख की मदद से चेकबुक के माध्यम से जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर कई बार में 52.85 लाख रुपये निकाल लिया।
रामजीत ने निकाली गई रकम में से अपनी पत्नी नीतू यादव के खाते में 2.40 लाख, मां सतमी देवी के खाते में तीन लाख और अपने खाते में करीब 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। कोतवाली थाना की पुलिस ने इस मामले में मुशीर अहमद, रामजीत, अवधेश व शिवशंकर और मां सतमी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
