ठंड से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, जिला अस्पताल समेत सीएचची-पीएचसी के वार्ड में तापमान रहेगा नियंत्रित
शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी में हीटर, ब्लोअर और कंबल के साथ अल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी में हीटर, ब्लोअर और कंबल के साथ अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ननकू राम वर्मा ने बताया कि कोहरे और ठंड को देखते हुए सभी सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाएं, जिसमें गंभीर रूप बीमार मरीजों को इलाज किया जाएगा।
अन्य भर्ती मरीजों के लिए वार्ड में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हीटर, ब्लोअर और कंबल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। ओपीडी में समय से पहुंचे और अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। जिससे अस्पताल आने वाले सभी मरीजों को दवा, जांच और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो।
साथ ही परिसर में अलाव की व्यवस्था करे। जिससे रात को मरीजाेे के साथ आने वाले तीमारदारों को भी ठंड से राहत मिले। अस्पताल आने वाले मरीजों व तीमारदारों से अपील की जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही गर्म कपड़े पहनकर स्वयं के साथ ही बच्चों को भी सुरक्षित रहने के साथ ही ठंड से बचाव का पूरा ख्याल रहे।
