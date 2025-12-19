ठंड से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, जिला अस्पताल समेत सीएचची-पीएचसी के वार्ड में तापमान रहेगा नियंत्रित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल और सीएचसी-पीएचसी में हीटर, ब्लोअर और कंबल के साथ अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ननकू राम वर्मा ने बताया कि कोहरे और ठंड को देखते हुए सभी सीएचसी और पीएचसी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाएं, जिसमें गंभीर रूप बीमार मरीजों को इलाज किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अन्य भर्ती मरीजों के लिए वार्ड में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हीटर, ब्लोअर और कंबल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। ओपीडी में समय से पहुंचे और अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। जिससे अस्पताल आने वाले सभी मरीजों को दवा, जांच और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो।