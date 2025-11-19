आजमगढ़ में गोवध सहित अन्य मामलों में गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख की संपत्ति कुर्क
आजमगढ़ में गोवध और अन्य अपराधों में शामिल गैंगस्टर मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना की पुलिस ने गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की लगभग 11.39 लाख रुपये की संपत्ति को बुधवार को कुर्क कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी कि मंगरू, जो मानपुर थाना पवई का निवासी है, उसने गोवध और एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराधों से अर्जित धन से फूलपुर तहसील के माहुल परगना में 31 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर मंगरू ने एक पक्का मकान भी बनवाया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट के 13 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में एसडीएम फूलपुर अशोक कुमार की अगुवाई में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व विभाग की टीम ने उक्त जमीन की कीमत 11,39,295 रुपये आंकी थी।
एसपी ग्रामीण ने बताया कि गैंग्स्टर मंगरू पर गोकशी, पशु क्रूरता, तस्करी सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। कुर्की की इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी किरनपाल सिंह, थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा, तहसीलदार राजू कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। पुलिस अब गैंगस्टर की अन्य संपत्तियों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।