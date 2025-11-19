जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना की पुलिस ने गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की लगभग 11.39 लाख रुपये की संपत्ति को बुधवार को कुर्क कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी कि मंगरू, जो मानपुर थाना पवई का निवासी है, उसने गोवध और एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराधों से अर्जित धन से फूलपुर तहसील के माहुल परगना में 31 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर मंगरू ने एक पक्का मकान भी बनवाया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट के 13 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में एसडीएम फूलपुर अशोक कुमार की अगुवाई में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व विभाग की टीम ने उक्त जमीन की कीमत 11,39,295 रुपये आंकी थी।