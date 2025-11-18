आजमगढ़ में गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की 31.29 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की 31.29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। झिनकू पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति झिनकू ने अपराध के जरिए अर्जित की थी। पुलिस ने बताया कि झिनकू के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पुल‍िस ने आरोप‍ित की संपत्‍ति‍ मंगलवार को कुर्क कर ली।