आजमगढ़ में नए वित्तीय वर्ष में संचालित होगी एफएसडीए की प्रयोगशाला
आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना, मंडलीय खाद्य एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) की अत्याधुनिक प्रयोगशाला वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू होगी। यूपीसिडिको दिसंबर तक परियोजना सौंप देगी, जिसके बाद जनवरी से खाद्य पदार्थों और औषधियों की जांच शुरू हो जाएगी। बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग को भुगतान किया जा चुका है, और दिसंबर में भवन हस्तांतरित हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले के विकास में जल्द ही एक और महत्वपूर्ण परियोजना जुड़ने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मंडलीय खाद्य एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) की प्रयोगशाला नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में संचाचित हो जाएगी।
दिसंबर के अंत में परियोजना को कार्यदायी संस्था यूपीसिडिको हैडओवर कर देगी। जनवरी से प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों तथा औषधियों की नियमित रूप से जांच शुरू हो जाएगी। इस समय प्रयोगशाला के संचालन के लिए बिजली विभाग भूमिगत केबल बिछाने का कार्य कर रहा है।
बोले अधिकारी
मंडलीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है। प्रयोगशाला संचालन के लिए भूमिगत केबल के माध्यम से विद्युत उपकेंद्र छतवारा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 100 केवीए का ट्रासफार्मर भी लगना है।
बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग को दो किस्तों में एक करोड़, 33 लाख रुपये का भुगतान शासन से किया चुका है। दिसंबर में भवन हैंडओवर हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में प्रयोगशाला में नमूनाें की जांच शुरू हो जाएगी। - -श्रवण कुमार मिश्र, मंडलीय सहायक आयुक्त खाद्य
