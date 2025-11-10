आजमगढ़ में नए वित्तीय वर्ष में संचालित होगी एफएसडीए की प्रयोगशाला

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले के विकास में जल्द ही एक और महत्वपूर्ण परियोजना जुड़ने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मंडलीय खाद्य एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) की प्रयोगशाला नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में संचाचित हो जाएगी।

दिसंबर के अंत में परियोजना को कार्यदायी संस्था यूपीसिडिको हैडओवर कर देगी। जनवरी से प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों तथा औषधियों की नियमित रूप से जांच शुरू हो जाएगी। इस समय प्रयोगशाला के संचालन के लिए बिजली विभाग भूमिगत केबल बिछाने का कार्य कर रहा है।

बोले अध‍िकारी



मंडलीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है। प्रयोगशाला संचालन के लिए भूमिगत केबल के माध्यम से विद्युत उपकेंद्र छतवारा से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 100 केवीए का ट्रासफार्मर भी लगना है।