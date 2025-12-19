Language
    बर्खास्त शिक्षक पर मुकदमा दर्ज कर 42 लाख रुपये वेतन वसूली का निर्देश, फर्जी बीएड की डिग्री लगा नौकरी लेने का मामला

    By Saurabh Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। खंड शिक्षा अधिकारी सठियांव ने मुबारकपुर थाना में पत्र भेज कर काशी पूर्व माध्यमिक विद्यालय हाजीपुर बम्हौर के बर्खास्त सहायक अध्यापक रामाश्रय यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका कौशल किशोर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया है।

    जांच में यह तथ्य सामने आया कि रामाश्रय यादव द्वारा केशरवानी विद्यापीठ, जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त बीएड की उपाधि विधिक रूप से मान्य नहीं है। इसी आधार पर अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश के आदेश से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।

    शिक्षा विभाग के अनुसार सेवाकाल के दौरान यादव द्वारा वेतन के रूप में कुल 42,31,908 रुपये की धनराशि आहरित की गई है। जिसकी रिकवरी के लिए कई बार पत्राचार किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर न केवल उक्त धनराशि की वसूली बल्कि आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के भी आदेश दिए गए हैं।

    खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विभागीय पत्रों और नोटिस के बावजूद धनराशि जमा न किए जाने के कारण अब पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रतिलिपि भी भेज दी गई है।