Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम किसान सम्मान निधि चाहिए तो तुरंत करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ

    By Anil Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    आजमगढ़ में एग्रीस्टैक के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों सहित सभी भूमिधर किसानों को पंजीकरण कराना ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों सहित जिले के सभी भूमिधर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।

    इसके लिए जिले में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है लेकिन अभी तक तीन लाख, पांच हजार, 201 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई। खास बात है कि इसमें से कई किसानों के नाम मेल नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान राजस्व विभाग के माध्यम से खतौनी में नाम सही कराना होगा। ऐसा न करने पर किसान कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनपद में आठ लाख, 27 हजार, 779 पंजीकृत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है। जिसके सापेक्ष अभी पांच लाख, 22 हजार, 578 किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री बनवाई है।

    फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वेब पोर्टल upfr.agrstack.gov.in और निरूपित किए मोबाइल एप के माध्यम से राजस्व विभाग के लेखपाल व कानून-गो (राजस्व निरीक्षक), कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग सी, एटीएम, बीटीएम, पंचायत संहायक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायताें में किया जा रहा है।

    ‘‘जिले के सभी संबंधित किसान farmer registry up एप के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में लग रहे विशेष कैंप में भी संबंधित अभिलेख प्रस्तुत कर फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें। जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त एवं कृषि विभाग की अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित न हो सकें।

    -आशीष कुमार, उप कृषि निदेशक।