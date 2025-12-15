पीएम किसान सम्मान निधि चाहिए तो तुरंत करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों सहित जिले के सभी भूमिधर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।

इसके लिए जिले में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है लेकिन अभी तक तीन लाख, पांच हजार, 201 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई। खास बात है कि इसमें से कई किसानों के नाम मेल नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान राजस्व विभाग के माध्यम से खतौनी में नाम सही कराना होगा। ऐसा न करने पर किसान कृषि विभाग की योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।