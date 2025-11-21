Language
    आजमगढ़ में पराली जलाने पर किसान पर लगा 2500 का जुर्माना, ASP ने दिए ये आदेश

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:27 AM (IST)

    अतरौलिया विकासखंड में पराली जलाने पर किसान जयराम से 2500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एडीएम गंभीर सिंह ने बैठक में पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और किसानों से पराली न जलाने की अपील की।    

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। विकास खंड अतरौलिया में पराली जलाने पर किसान जयराम से 2500 रुपये जुर्माना की वसूली की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में जनपद में पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा की।

    इस दौरान डीडी कृषि आशीष कुमार ने अवगत कराया कि एसडीएम बूढ़नपुर ने पराली जलाने पर किसान जयराम से 2500 रुपये जुर्माना वसूला। एएसपी ग्रामीण से संपर्क कर पराली जलाने के प्रकरणों में पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। किसानों से कहा गया कि पराली कतई न जलाएं।