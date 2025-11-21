आजमगढ़ में पराली जलाने पर किसान पर लगा 2500 का जुर्माना, ASP ने दिए ये आदेश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। विकास खंड अतरौलिया में पराली जलाने पर किसान जयराम से 2500 रुपये जुर्माना की वसूली की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने गुरुवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में जनपद में पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान डीडी कृषि आशीष कुमार ने अवगत कराया कि एसडीएम बूढ़नपुर ने पराली जलाने पर किसान जयराम से 2500 रुपये जुर्माना वसूला। एएसपी ग्रामीण से संपर्क कर पराली जलाने के प्रकरणों में पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। किसानों से कहा गया कि पराली कतई न जलाएं।