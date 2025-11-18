आजमगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
आजमगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। घेराबंदी के बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हथियार बरामद किए और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कंधरापुर थाना की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और आजमगढ़ में लूट, छिनैती सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों की पहचान त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू, निवासी सिकंदरपुर थाना कोतवाली जिला गाजीपुर और पंकज पासवान, निवासी डिडखिली थाना दुर्गावती, जिला कैमूर भभुआ, बिहार के रूप में हुई।
पुलिस को देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि दो अंतरजनपदीय बदमाश असलहे के साथ बाइक से किशुनदासपुर से सेहदा की ओर आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस भोर्रा-मकबूलपुर अंडरपास पुलिया के पास घेराबंदी कर सघन वाहन जांच करने लगी।
इसी दौरान सामने से एक बाइक पर दो संदिग्ध आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस टीम को देखते ही दोनों बाइक घुमाकर भागने लगे। भागने के क्रम में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। अपने आप को घिरता देख दोनों ने झाड़ियों की आड़ लेते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम ने दोनों के पास से दो कट्टा, दो कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद किया है।
पंकज पर दर्ज हैं 19 मुकदमा
बिहार के भभुआ जिले के रहने वाले पंकज पासवान पर वाराणसी, चंदौली तथा अन्य जिलों में चोरी, लूट, फर्जीवाड़ा, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट के तहत कुल 19 मामले दर्ज हैं। जिसमें से सबसे अधिक वाराणसी के कैंट थाना में आठ, लंका थाना में सात, एक मडुवा़डीह में, एक शिवपुर में, एक चंदौली में और एक आजमगढ़ में दर्ज है।
वहीं, बदमाश त्रिभुवन सिंह पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट सहित नौ मामले दर्ज हैं। जिसमें वाराणसी में तीन, आजमगढ़ में चार, दो गाजीपुर में दो मामले दर्ज हैं। दोनों बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।