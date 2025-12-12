आजमगढ़ में लिपिक 5000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कार्रवाई
आजमगढ़ में एंटी करप्शन टीम ने लिपिक शिवचरन यादव को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि लिपिक पोर्टल पर स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लिपिक शिवचरन यादव को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन को एक प्रार्थना पत्र देकर सूचित किया था कि संबंधित लिपिक पोर्टल पर स्वीकृत पत्र को आगे बढ़ाने के लिए अवैध धनराशि की मांग कर रहा है।
मार्टिनगंज तहसील में राजस्व निरीक्षक (पट्टा बाबू) के पद पर तैनात जयप्रकाश यादव निवासी साहबाबाद पोस्ट नाहरपुर थाना पवई को शुक्रवार दोपहर दो बजे भ्रष्टाचार निवारण आजमगढ़ इकाई टीम द्वारा नीलामी द्वारा आवंटित पोखरे के पट्टे के स्वीकृति पत्र पर आदेश करने के एवज में पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
शिकायतकर्ता अबुसाद अहमद ने बताया कि पोखरे के पट्टा सुकृति के नाम पर राजस्व निरीक्षक (पट्टा बाबू) द्वारा बार-बार रुपए की मांग की जा रही थी। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर ओरोपित को में गिरफ्तार कर लिया।
शिकायत की सत्यता की जांच करने के बाद, एंटी करप्शन की आजमगढ़ इकाई ने टूंगी पोस्ट दुबरा बाजार, थाना बरदह, तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र में जाल बिछाया। जैसे ही निर्धारित संकेत मिले, टीम ने लिपिक शिवचरन को पांच हजार रुपये की घूस लेते हुए पकड़ लिया।
इस कार्रवाई के बाद आरोपित के खिलाफ आवश्यक विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह घटना विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि एंटी करप्शन टीम ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
