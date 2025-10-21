Language
    आजमगढ़ में दीपावली की रात भंडारे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, चली गोली; युवक की मौत

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    आजमगढ़ में दीपावली की रात भंडारे के आयोजन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    विलाप करते स्वजन व मृतक विवेक यादव की फाइल फोटो। सौजन्य- स्वजन

    जागरण संवाददाता, आज़मगढ़। दीपावली की रात जहानागंज थाना क्षेत्र के कोढ़वा गांव में भंडारे के दौरान दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच चली गोली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    कोढ़वा गांव में सोमवार रात करीब 10.30 बजे भंडारे का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान गांव के ही दो पक्षो के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि किसी ने असलहे से गोली चला दी। गोली लगने से 18 वर्षीय विवेक यादव पुत्र भृगुनाथ यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। भंडारे में अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को स्वजन आनन-फानन शहर के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी डॉ. अनिल कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वही मृतक के भाई अभिषेक यादव ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।

    एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मामला दो पट्टीदारों के बीच विवाद से जुड़ा है। विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे युवक की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।