आजमगढ़ में रुपए के लेन-देन में विवाद, इलाके में हवाई फायरिंग से दहशत

जागरण संवाददाता, अमिलो (आजमगढ़)। सिधारी थाना क्षेत्र के राउत मऊ गांव में सोमवार की रात रुपए के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राउत मऊ गांव के निवासी श्याम सुंदर यादव ने बताया कि वह रात लगभग 8:00 बजे अपने घर के पास खड़ा था। इसी समय गांव का विनोद यादव बाइक पर वहां पहुंचा और दोनों के बीच रुपए के लेन-देन को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर विनोद यादव अपने घर चला गया, लेकिन कुछ समय बाद अपने बेटे के साथ वापस आया। इस बार उसने अपने पास रखी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

श्याम सुंदर यादव ने इस घटना की शिकायत सिधारी थाना में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि वे इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस घटना के बाद से लोग भयभीत हैं और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं गांव में शांति को भंग करती हैं और इससे सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।