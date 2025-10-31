यूपी के इस जिले में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 126 के पार; डॉक्टरों ने दी ये नसीहत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। संचारी रोग अभियान के दावों की कलई खुल रही है। जगह-जगह साफ-सफाई का अभाव दिखाई दे रहा है। डेंगू का कहर जारी है। डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में अब तक डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या पहुंची 126 के पार पहुंच गई है। बुखार होने पर मरीजों में तेजी से प्लेटलेट्स गिर रहा है। ब्लड बैंक मेें अब प्रतिदिन 40 से 50 यूनिट प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ गई है। गंभीर मरीजों के लिए एसडीपी की मांग की जा रही है।

मौसम में हो रहे बदलाव से वायरल, बुखार, डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। बारिश के बाद अचानक बदले मौसम के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। शहर से लेकर गांवों तक डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। जिले में अब तक मिले डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 126 हो गई है। शाम होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का संचारी अभियान भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां भी डेंगू के मिल रहे है, वहां साफ-सफाई निरंतर की व्यवस्था को आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराया जाए। मलेरिया विभाग मच्छरों के सफाए के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फागिंग करा रहा है लेकिन डेंगू के मरीज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।