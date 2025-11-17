आजमगढ़ में आनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाला साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भाजपा के पूर्व सांसद दिनेशलाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार की जनता ने भरोसा जताते हुए बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है। चुनाव हारने के बाद विपक्ष ईवीएम के हैक होने का गलत आरोप लगाता है। अगर ईवीएम हैक होती तो आजमगढ़ से हम भी जीत जाते।

बिहार में खेसारी लाल यादव का जो हश्र हुआ है वही हश्र यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर टिप्पणी की ठीक उसी तरह से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मंदिर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं जिसे जनता पसंद नहीं करती है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत में स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सोमवार को आजमगढ़ आए और प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर में दर्शन दर्शन पूजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा कि बिहार में एनडीए को जो जीत मिली है विपक्ष भले ही कहे कि ईवीएम हैक हुई है, वोट चोरी हुई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अगर वोट चोरी होता तो आजमगढ़ से वह चुनाव क्यों हारते? विपक्ष जब भी चुनाव हारता है तो इस तरह के आरोप लगाता है। कहा कि एनडीए की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है।

आजमगढ़ के विकास को लेकर पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा कि जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन मिलने वाली है जिसके लिए रेलमंत्री से बातचीत की है। इसके साथ ही वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ होते हुए रेल लाइन का काम भी आगे बढ़ा है और रिंग रोड का काम भी शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे कलह पर कहा कि रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना बेहद दुखद है ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि जब परिवार ही साथ नहीं है तो राजनीति करने का क्या मतलब ? कहा कि वह लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और जब भी समय मिलता है लालू यादव से आशीर्वाद लेते रहते हैं।