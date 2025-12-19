आजमगढ़ में दो डिग्री पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड, 25 दिसंबर तक कोहरे के साथ गलन बढ़ने की आशंका

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। वहीं शुक्रवार को भी कोहरा की स्थिति कुछ कम रही। लेकिन दो डिग्री सेल्सियस पारा गिरने से गलन बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 25 दिसंबर तक कोहरा व गलन की स्थिति बनी रहेगी।

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे के कारण धुंध की स्थिति रही। दृश्यता ग्रामीण इलाकों में 200 मीटर और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर रही। लगातार दूसरे दिन भी धूप नहीं निकली। जिससे बच्चों व बुजुर्गों को काफी दिक्कत हो रही है। उधर, शहर क्षेत्र में अलाव जलने से राहगीरों ने काफी राहत महसूस की।



जिले में मंगलवार की रात से ही घने कोहरे की दस्तक शुरू हो गई थी। जिसके बाद काेहरा की स्थिति बनी है। कोहरा के बीच ठंड लोगों को परेशान कर रही है। कोहरा व धुंध के कारण सुबह और शाम में वाहनों की रफ्तार धीमी बनी है। कोहरे के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर चल रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वरिष्ठ विज्ञानी व अध्यक्ष डॉ. अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि कोहरे की स्थित अभी कई दिन ऐसे बने रहने की आशंका है। 25 दिसंबर तक तापमाने में गिरावट दर्ज की जाएगी।





इन बातों का रखें विशेष ध्यान -पूरे शरीर को ढंकने वाले गर्म कपड़े पहनें।



-गुनगुना पानी ज्यादा पिएं, ठंडा पानी अवॉइड करें।



-सुबह की सैर धूप निकलने के बाद करें।



-शुगर और बीपी की नियमित जांच कराते रहें।



-संतुलित आहार लें और व्यायाम घर के अंदर करें।



-यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है।



-कम दृश्यता में फाग लाइट का इस्तेमाल करें और धीमी गति से वाहन चलाएं।



-ठंड से बचाव के लिए बुज़ुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत।