    आजमगढ़ में गोवंश लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, बिहार ले जाने की थी तैयारी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:02 PM (IST)

    आजमगढ़ में पुलिस ने गोवंश से लदे एक ट्रक को पकड़ा, जिसे बिहार ले जाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को बरामद किया और गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुल‍िस को मुखबिर से सूचना मिली थी क‍ि एक ट्रक में गोवंश लाद कर सुल्तानपुर के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पवई थाना की पुलिस ने रामपुर खुर्द गांव के पास रविवार की सुबह गोवंश लदे एक ट्रक को जब्त किया है। अंधेरे का लाभ उठा कर चालक भागने में कामयाब रहा।

    थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली क‍ि एक ट्रक में गोवंश लाद कर सुल्तानपुर के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम घेराबंदी कर ट्रक की प्रतीक्षा करने लगे।

    कुछ देर बाद उक्त संदिग्ध ट्रक सामने से आते हुए दिखाई पड़ा। पुलिस को देखते ही चालक ने ट्रक की गति बढ़ाते हुए कलान मार्ग की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ट्रक का पीछा करने लगी।

    रामपुर खुर्द गांव के पास ही चालक ट्रक को चालू हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई, ट्रक में 18 गोवंश लदे हुए थे। गोवंश को की जांच कर खानजहांपुर स्थित गो आश्रय भेजवा दिया गया।

