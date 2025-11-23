Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजमगढ़ में अनियंत्रित कार ने ऑटो को मारी पीछे से टक्कर, चार लोग घायल एक महिला की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    आजमगढ़ में एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घटना शहर के बाहरी इलाके में हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को दवा देकर छोड़ दिया गया।

    जागरण संवाददाता, बरदह (आजमगढ़)। बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पसिका स्थित जैतीपुर मोड़ पर रविवार को एक अनियंत्रित कार ने आजमगढ़ से जौनपुर की ओर जा रहे सवारियों से भरे ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायलों में ऑटो चालक सूर्यनाथ राय सहित अन्य यात्री भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरदह पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को दवा देकर छोड़ दिया गया।

    जबकि गंभीर रूप से कलावती (65) पत्नी भारत यादव निवासी जमुआवा ठेकमा घायल महिला की हालत देखते हुए जिला अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जौनपुर में मौत हो गई। मृतका अपने मायके गिडउर जा रही थी जहां 25 नवंबर को शादी थी मृतका को दो पुत्र हैं।

    हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है। चौकी प्रभारी ठेकमा, राजेंद्र पटेल ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी पक्ष द्वारा तहरीर नहीं दी गई है।