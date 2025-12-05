Language
    आजमगढ़ के मुबारकपुर में विस्फोट, युवक का हाथ उड़ा, हालत गंभीर

    आजमगढ़ के मुबारकपुर में एक विस्फोट हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में युवक का एक हाथ उड़ गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया ...और पढ़ें

     पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, आजगमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पाही जमीन पाही गांव में एक युवक के साथ हुई दुर्घटना ने सभी को चौंका दिया है। शाम के समय पटाखा बनाने के दौरान हुए विस्फोट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान चंदन चौहान के रूप में हुई है, जो पाही जमीन पाही का निवासी है।

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार, चंदन अपने एक साथी के साथ प्राथमिक विद्यालय पाही जमीन पाही के निकट अवैध रूप से पटाखे बना रहा था। इसी दौरान, उसके साथी ने माचिस जला दी, जिससे पटाखे में आग लग गई और एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि यह काफी दूर तक सुनाई दी।

    घटना के तुरंत बाद, स्थानीय ग्रामीणों ने चंदन को गंभीर अवस्था में ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने बताया कि चंदन का दाहिना हाथ पूरी तरह से उड़ गया है और उसका चेहरा भी झुलस गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। अवैध पटाखा बनाने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।

    स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन से अपील की है कि वे अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चंदन के परिवार में इस घटना से चिंता का माहौल है, और वे उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। 