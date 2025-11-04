आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने सोते समय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमजेपुर गांव में सोमवार की आधी रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, रंजीत यादव उर्फ चत्ते (50) अपने बरामदे में सो रहे थे, तभी बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर साइलेंसर लगे तमंचे से गोली चलाई।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी डा. अनिल कुमार के नेतृत्व में फारेंसिक टीम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की हैं। रंजीत यादव, जो शादी के बाद से पत्नी से अलग होकर अपने बड़े भाई हनुमान यादव के परिवार के साथ रह रहे थे, की हत्या की यह घटना सोमवार रात ढाई बजे के करीब हुई। जब हमलावरों ने रंजीत के सीने में गोली मारी, तब उनके बड़े भाई हनुमान यादव और उनकी पत्नी बाहर आए और देखा कि रंजीत खून से लथपथ पड़े हैं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे।

रंजीत को तत्काल नजदीकी सीएचसी ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।