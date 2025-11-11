आजमगढ़ में बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल
आजमगढ़ के सरायमीर में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मृतकों की पहचान सार्जन सोनकर और पीयूष सोनकर के रूप में हुई है। घायलों को जौनपुर और आजमगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज सिकरौर सड़क मार्ग पर सोमवार देर शाम सात बजे कुरियावा मोड के निकट आमने सामने बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई।
मरने वालों में 36 वर्षीय सार्जन सोनकर पुत्र कोमल, 18 वर्षीय पीयूष सोनकर पुत्र दशरथ निवासी ग्राम भाटीनपारा थाना फूलपुर शामिल हैं। साथ ही बाइक सवार 36 वर्षीय राजेश राजभर पुत्र रामसमुझ पत्नी 32 वर्षीय किरन पत्नी राजेश ग्राम बर्रा थाना बरदह निवासी समेत चार घायल हो गए।
सभी को मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के गए डाक्टर ने बाइक सवार सार्जन सोनकर राजेश राजभर को मृत घोषित कर दिया। पीयूष सोनकर किरन राजभर को रेफर कर दिया, जिसमें किरन को सदर अस्पताल जौनपुर पीयूष को आजमगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
वहीं दोनों के परिजन पहुंचे दोनों का रो रो के बुरा हाल रहा। मौके पर पहुंची सरायमीर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा घटना की तहरीर मृतक के पिता कोमल सोनकर ने दिया।
मृतक राजेश राजभर चार भाई में तीसरे नंबर पर था। घायल 32 वर्षीय पत्नी किरन देवी सदर अस्पताल जौनपुर में इलाज चल रहा है। मृतक के एक पुत्री आयशा 10 वर्ष एक पुत्र आयुष 07 वर्ष है।
मृतक अपनी पत्नी किरन को सरायमीर थाना क्षेत्र के कुरीयावा मायके वैवाहिक कार्यक्रम से घर ले जा रहा था मृतक घर रहकर फर्नीचर का मिस्त्री था जिससे परिवार का भरण पोषण करता था । वही परिजनों का रो रो के बुरा हाल रहा।
फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के भाटीनपारा मृतक सार्जन सोनकर चार भाई में बड़ा था। पत्नी मीना सोनकर दो पुत्र सत्यम 4 वर्ष सत्या 2 वर्ष मां मंजू देवी पत्नी अनीता का रो रो के बुरा हाल मृतक घर पर फल बेचने का काम करता था।
