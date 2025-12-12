आजमगढ़ में लूट व हत्या का आरोपित जिला अस्पताल से फरार, दो गार्डों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। लूट और हत्या के आरोप में वांछित एक आरोपित उदय, शुक्रवार तड़के जिला अस्पताल से जेल पुलिस की अभिरक्षा को चकमा देकर फरार हो गया। उदय को छह दिसंबर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके खिलाफ गोरखपुर, महाराजगंज और गुजरात में लूट और हत्या के कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार सुबह लगभग तीन बजे, आरोपित ने मौके का फायदा उठाते हुए ड्यूटी पर तैनात दोनों गार्डों को नित्यक्रिया का बहाना बनाकर अस्पताल परिसर से भागने में सफल रहा। इस घटना के बाद जेलर अनिल कुमार पांडे ने दोनों पुलिस गार्डों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके तहत विधिक कार्रवाई शुरू की गई है।

फरार आरोपित की तलाश के लिए जिले की सीमाओं पर घेराबंदी की गई है और पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।