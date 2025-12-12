Language
    आजमगढ़ में लूट व हत्या का आरोपित जिला अस्पताल से फरार, दो गार्डों पर मुकदमा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लूट और हत्या का आरोपित जिला अस्पताल से फरार हो गया। घटना के बाद अस्पताल में तैनात दो गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया ...और पढ़ें

     घटना से अस्पताल में पुल‍िस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। लूट और हत्या के आरोप में वांछित एक आरोपित उदय, शुक्रवार तड़के जिला अस्पताल से जेल पुलिस की अभिरक्षा को चकमा देकर फरार हो गया। उदय को छह दिसंबर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके खिलाफ गोरखपुर, महाराजगंज और गुजरात में लूट और हत्या के कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

    शुक्रवार सुबह लगभग तीन बजे, आरोपित ने मौके का फायदा उठाते हुए ड्यूटी पर तैनात दोनों गार्डों को नित्यक्रिया का बहाना बनाकर अस्पताल परिसर से भागने में सफल रहा। इस घटना के बाद जेलर अनिल कुमार पांडे ने दोनों पुलिस गार्डों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके तहत विधिक कार्रवाई शुरू की गई है।

    फरार आरोपित की तलाश के लिए जिले की सीमाओं पर घेराबंदी की गई है और पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों ने सुरक्षा में सुधार की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पुलिस ने बताया कि उदय की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा, आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया है।