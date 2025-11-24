आजमगढ़ में गद्दा लदे वाहन ने गाड़ी बैक करते हुए पंडाल में बैठी महिला को मारी टक्कर, मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर गांव में रविवार की देर रात करीब 11 बजे गद्दा लदे पिकअप ने पंडाल में बैठी महिला को टक्कर मार दिया। हादसे में महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौत के बाद घर में शादी का माहौल मातम में तब्दिल हो गया। 60 वर्षीय उर्मिला अपने देवर दुर्ग विजय यादव के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने तीन दिन पहले ही अपने पति लालमन के साथ मुंबई से आई थीं। रविवार को भतीजे उमाकांत का तिलक था।

तिलक का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांव में ही नए घर से पुराने घर गद्दा लेकर जा रहे पिकअप वैन बैक करने के दौरान पंडाल में बैठी कुर्सी पर बैठी उर्मिला देवी को रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया।