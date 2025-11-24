Language
    आजमगढ़ में गद्दा लदे वाहन ने गाड़ी बैक करते हुए पंडाल में बैठी महिला को मारी टक्कर, मौत

    Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    आजमगढ़ के जलालपुर गांव में एक दुखद घटना में, गद्दे से लदे पिकअप ने पंडाल में बैठी 60 वर्षीय उर्मिला को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वह अपने भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होने मुंबई से आई थीं। घटना के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया। 

    परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर गांव में रविवार की देर रात करीब 11 बजे गद्दा लदे पिकअप ने पंडाल में बैठी महिला को टक्कर मार दिया। हादसे में महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    मौत के बाद घर में शादी का माहौल मातम में तब्दिल हो गया। 60 वर्षीय उर्मिला अपने देवर दुर्ग विजय यादव के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने तीन दिन पहले ही अपने पति लालमन के साथ मुंबई से आई थीं। रविवार को भतीजे उमाकांत का तिलक था।

    तिलक का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांव में ही नए घर से पुराने घर गद्दा लेकर जा रहे पिकअप वैन बैक करने के दौरान पंडाल में बैठी कुर्सी पर बैठी उर्मिला देवी को रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया।

    आनन-फानन स्वनज स्वजन उन्हें इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कालेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उनकी देर रात मौत हो गई। स्वजन ने उर्मिला राजघाट पर दाह संस्कार भी कर दिया। एक बेटा और दो बेटियां है सभी की शादी हो चुकी है। पूरे घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है, वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आज घर में शादी है।