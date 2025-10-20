दीपावली के दिन प्रभारी थाना निरीक्षक बनी सिदरा, कार्यभार संभालते ही पांच समस्याओं का कर दिया निस्तारण

जागरण संवाददाता, अमिलो (आजमगढ़)। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को आजमगढ़ जीआरपी थाना में शिक्षा क्षेत्र सठियांव अंतर्गत राजकीय इंटर कालेज जमुड़ी की कक्षा आठ की छात्रा सिदरा को एक दिन का प्रभारी थाना निरीक्षक बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिदरा श्रेया ने जनसुनवाई करते हुए पांच समस्या का निस्तारण किया। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया।

सिदरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं में सुरक्षा, आत्म सम्मान, अनुभव आत्मविश्वास बढ़ता है। सिदरा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में किया गया समर्पण हमारे जीवन के भविष्य को निर्धारित करता है इसलिए जीवन में कामयाबी के लिए हमें अनुशासन में रहकर अपना हर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए ।