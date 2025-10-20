Language
    दीपावली के दिन प्रभारी थाना निरीक्षक बनी सिदरा, कार्यभार संभालते ही पांच समस्याओं का कर दिया निस्तारण

    By Raju Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    आजमगढ़ में मिशन शक्ति अभियान के तहत, राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा सिदरा को एक दिन के लिए जीआरपी थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिदरा ने जनसुनवाई की और पांच समस्याओं का समाधान किया। सिदरा ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। विद्यालय में उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

    जागरण संवाददाता, अमिलो (आजमगढ़)। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को आजमगढ़ जीआरपी थाना में शिक्षा क्षेत्र सठियांव अंतर्गत राजकीय इंटर कालेज जमुड़ी की कक्षा आठ की छात्रा सिदरा को एक दिन का प्रभारी थाना निरीक्षक बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिदरा श्रेया ने जनसुनवाई करते हुए पांच समस्या का निस्तारण किया। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया।

    सिदरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से महिलाओं में सुरक्षा, आत्म सम्मान, अनुभव आत्मविश्वास बढ़ता है। सिदरा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में किया गया समर्पण हमारे जीवन के भविष्य को निर्धारित करता है इसलिए जीवन में कामयाबी के लिए हमें अनुशासन में रहकर अपना हर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए ।

    इसलिए किया गया था चयन

    सिदरा विद्यालय की तरफ से आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता में प्रथम आती हैं। हाल ही में प्रखंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। पढ़ने में भी काफी होशियार है, शैक्षणिक योग्यता देखते हुए सिदरा को एक दिन का प्रभारी निरीक्षक बनाने का निर्णय लिया गया है।