कोडीनयुक्त कफ सीरप प्रकरण में आजमगढ़ के चार मेडिकल फर्मों का लाइसेंस निरस्त

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है।

एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की तरफ से मंडल की 13 मेडिकल फर्मों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आजमगढ़ के चार फर्मों ने नोटिस का जवाब दिया लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने ने लाइसेंस निरस्त कर दिया गए। शेष आठ मेडिकल फर्मों के जवाब का इंतजार है।



सहायक आयुक्त औषधि गाेविंद गुप्ता ने बताया कि आजमगढ़ की चार में तीन फर्मोे ने तुपूदाना इंडस्ट्री एरिया हटिया रांची स्थित मेसर्स शैली ट्रेडर्स से दो लाख, 79 हजार शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरफ खरीदी थी, जबकि एक मेडिकल फर्म ने लेखा-जोखा ही नहीं दिया।