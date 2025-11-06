आजमगढ़ में 12 फीट का अजगर देख क्षेत्र में मचा हड़कंप, बचाव कर जंगल में छोड़ा

जागरण संवाददाता (बिंद्रा बाजार) आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के झिरुआ कमालपुर (कलंदरपुर) में बृहस्पतिवार की शाम लगभग पांच बजे राजेश सरोज के धान के खेत में एक 12 फीट लंबा अजगर देखकर स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिलाओं द्वारा धान की फसल काटते समय अजगर को देखकर वे डर गईं और शोर मचाने लगीं। इस शोर को सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत वन विभाग को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, जिसमें रेंजर गुलाब चंद और वन दरोगा आशु शामिल थे, मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सेहदा के जंगल में छोड़ने के लिए ले गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अजगर के रेस्क्यू के बाद ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस घटना ने क्षेत्र में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है। वन विभाग ने इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सजग रहने और समय पर सूचना देने की अपील की है।