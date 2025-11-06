आजमगढ़ में 12 फीट का अजगर देख क्षेत्र में मचा हड़कंप, बचाव कर जंगल में छोड़ा
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में धान के खेत में 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। धान काट रही महिलाओं ने अजगर को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
जागरण संवाददाता (बिंद्रा बाजार) आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के झिरुआ कमालपुर (कलंदरपुर) में बृहस्पतिवार की शाम लगभग पांच बजे राजेश सरोज के धान के खेत में एक 12 फीट लंबा अजगर देखकर स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।
महिलाओं द्वारा धान की फसल काटते समय अजगर को देखकर वे डर गईं और शोर मचाने लगीं। इस शोर को सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और स्थिति को लेकर चिंतित हो गए।
स्थानीय निवासियों ने तुरंत वन विभाग को इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, जिसमें रेंजर गुलाब चंद और वन दरोगा आशु शामिल थे, मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सेहदा के जंगल में छोड़ने के लिए ले गई।
अजगर के रेस्क्यू के बाद ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस घटना ने क्षेत्र में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी उजागर किया है। वन विभाग ने इस प्रकार की घटनाओं के प्रति सजग रहने और समय पर सूचना देने की अपील की है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के वन्यजीवों का खेतों में आना आम बात है, लेकिन ऐसे समय में सही कदम उठाना आवश्यक है। वन विभाग की तत्परता ने इस स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस घटना ने यह भी दर्शाया कि वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का धन्यवाद किया और आशा जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए और भी बेहतर उपाय किए जाएंगे। इस प्रकार की घटनाएं न केवल स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय होती हैं, बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
