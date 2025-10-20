Language
    यूपी के इन 70 स्कूलों पर गिरी गाज, ऐसी क्या गलती हो गई जो BSA ने लगा दिया एक लाख का जुर्माना?

    By Saurabh Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    आजमगढ़ में, बीएसए राजीव पाठक ने बिना मान्यता वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की है। 70 विद्यालयों को नोटिस का जवाब न देने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिले के 106 अमान्य विद्यालयों की सूची भी जारी की गई है। इन विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण का निर्देश दिया गया था, लेकिन जवाब न देने पर जुर्माना लगाया गया। बीएसए ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद में बिना मान्यता और नियम की अनदेखी करने वाले निजी विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। बीएसए ने 70 विद्यालयों पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं जनपद में संचालित बिना मान्यता वाले 106 विद्यालयों की सूची सार्वजनिक कर दी है।

    बीएसए ने दो माह पहले इन विद्यालयों के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई करते हुए स्थिति में तत्काल प्रभाव से सुधार व नोटिस निर्गत कर जवाब मांगा था। चिह्नित 106 विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण का भी निर्देश दिया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी स्कूलों के प्रबंधकों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की है।

    बीएसए राजीव कुमार पाठक ने बताया कि बिना मान्यता के स्कूलों में बच्चों का भविष्य खतरे में डालना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही प्रवेश और पठन-पाठन की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन स्कूलों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। रिपोर्ट के बाद ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संचालन बंद कराने की कार्यवाही की जाएगी।