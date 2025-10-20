यूपी के इन 70 स्कूलों पर गिरी गाज, ऐसी क्या गलती हो गई जो BSA ने लगा दिया एक लाख का जुर्माना?

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद में बिना मान्यता और नियम की अनदेखी करने वाले निजी विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। बीएसए ने 70 विद्यालयों पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं जनपद में संचालित बिना मान्यता वाले 106 विद्यालयों की सूची सार्वजनिक कर दी है।

बीएसए ने दो माह पहले इन विद्यालयों के खिलाफ अभियान चला कर कार्रवाई करते हुए स्थिति में तत्काल प्रभाव से सुधार व नोटिस निर्गत कर जवाब मांगा था। चिह्नित 106 विद्यालयों को मान्यता नवीनीकरण का भी निर्देश दिया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी स्कूलों के प्रबंधकों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की है।