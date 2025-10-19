Language
    आजमगढ़ में अग्निवीर की तैयारी के लिए दौड़ लगाने गए युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    आजमगढ़ में अग्निवीर भर्ती की तैयारी तैयारी को घर से दौड़ लगाने निकले, जिसके बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई। जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    अग्निवीर की तैयारी के लिए दौड़ लगाने गए युवक की मौत।

    जागरण संवाददाता, नंदाव (आजमगढ़)। अग्निवीर की तैयारी को घर से दौड़ लगाने निकले एक युवक का शव सड़क किनारे गड्ढा में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे साथी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रीवाचक गांव निवासी 20 वर्षीय इरशाद और गांव के 21 वर्षीय दीवाकर दोनों अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे।

    घर से रोज की तरह पुलिस भर्ती व सेना की तैयारी करने के लिए गंभीरपुर सिसवारा मार्टिनगंज सड़क मार्ग पर दौड़ने के लिए बाइक से निकले। बरदह थाना क्षेत्र के गोठाव ग्राम स्थित बौद्ध बिहार मोड के निकट बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गरी।

    बाइक से गिरे दिवाकर को स्थानीय लोग इलाज के लिए नंदाव बाजार स्थिति एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    घायल होने की वजह से दिवाकर कुछ भी बताने में असमर्थ था, वहीं इरशाद सड़क किनारे गड्ढे में सुबह से लेकर देर शाम तक पड़ा रहा। देर शाम को स्थानीय लोगों ने पानी में उतराया शव देख स्थानीय थाने को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही सीओ भूपेश पांडेय, थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंच शव को बाहर निकाल शिनाख्त कराई। मौके पर पहुंचे स्वजने इरशाद की पहचान की। चार भाई में इरशाद तीसरे नंबर पर था, मां यास्मीन बानो समेत मृतक के स्वजनों का रो रो बुरा हाल है।