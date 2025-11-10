आजमगढ़ में पांच माह, 12 दिन श्रीभगवान रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी, अब योगी सरकार की कार्रवाई की जद में आए

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। समाज कल्याण विभाग ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। जबकि तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन से स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है। जिन तीन सेवानिवृत्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों की पेशन से स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है। उसमें वर्ष 2018 से 2020 तक औरैया के जिला समाज कल्याण अधिकारी रहे श्रीभगवान आजमगढ़ में भी पांच माह, 12 दिन इसी पद पर तैनात रहे।

इनकी तैनाती आजमगढ़ में 14 फरवरी 2011 से दो अगस्त 2011 तक रही। जिला समाज कल्याण अधिकारी कक्ष में लगी 21 जिला समाज कल्याण अधिकारियों की सूची में श्रीभगवान का नाम 10वें नंबर पर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार श्रीभगवान की जिले में पहली तैनाती थी। इनके विरुद्ध उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में कराई गई जांच में इनके विरुद्ध में 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर अन्य लोगों के खातों में पेंशन की राशि भेजने का आरोप सही पाया गया। इससे 33.47 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। अब उनके देयकों से 20 लाख रुपये की वसूली की जाएगी और पेंशन में से 10 प्रतिशत की स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है।