जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना क्षेत्र के अतरडीहा गांव की सीवान में मंगलवार दिन में 12 बजे धान का बोझ लेकर नदी पार कर रही 30 वर्षीय महि‍ला डूब गई। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्वजनों और ग्रामवासियों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी माहुल श्यामकुमार दुबे थानाध्यक्ष अहरौला प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच कर शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम हेतु मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ की मर्चरी में भेज दिया।

मृतका रंजना राजभर (30) सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद सरहुरपुर गांव की निवासिनी थी और चार माह पहले से वह अपने पिता तीजू राजभर के घर रह रही थी। मंगलवार को वह अपनी भाभी पुष्पा के साथ वह ओंगरी नदी के दूसरे तट पर स्थित कटे धान के खेत में आई।

लगभग 12 बजे वह अपने खेत से धान का बोझ सिर पर लाद कर घर के लिए नदी के रास्ते निकली। नदी के पानी में से होकर वह जाने लगी। पानी में इसका पैर फिसल गया। वह पानी में डूबने लगी। ननद को डूबता देख भाभी पुष्पा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसको सुन आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण पहुंच गए।