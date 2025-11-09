प्रेम-प्रसंग के विवाद में प्रेमी ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, जेवर लेकर फरार

जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जेवरात लूटकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र के विषहम मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला का पति विदेश में रहता था। इस दौरान महिला का एक युवक से प्रेम-प्रसंग हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले महिला का पति विदेश से घर लौट आया और करीब तीन माह से घर पर ही रह रहा था।

बताया जा रहा है कि शनिवार को जब महिला का पति किसी काम से जिले से बाहर गया, तभी रविवार की सुबह प्रेमी मौका पाकर घर पहुंच गया। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

बताया जा रहा है कि महिला के शोर मचाने पर प्रेमी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी महिला के गले की चेन, हाथ का कंगन और अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गया।