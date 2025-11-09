Language
    प्रेम-प्रसंग के विवाद में प्रेमी ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, जेवर लेकर फरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    आजमगढ़ के मेंहनगर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जेवरात लूटकर फरार हो गया। महिला का पति विदेश में रहता था और उसका प्रेमी के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।

    जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जेवरात लूटकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।

    मिली जानकारी के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र के विषहम मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला का पति विदेश में रहता था। इस दौरान महिला का एक युवक से प्रेम-प्रसंग हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले महिला का पति विदेश से घर लौट आया और करीब तीन माह से घर पर ही रह रहा था।

    बताया जा रहा है कि शनिवार को जब महिला का पति किसी काम से जिले से बाहर गया, तभी रविवार की सुबह प्रेमी मौका पाकर घर पहुंच गया। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

    बताया जा रहा है कि महिला के शोर मचाने पर प्रेमी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी महिला के गले की चेन, हाथ का कंगन और अन्य कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गया।

    घायल महिला को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, सूचना पर पहुंची मेहनगर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जांच जारी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।