आजमगढ़ में बस की चपेट में आकर मजदूर की मौत, चालक बस छोड़कर फरार
आजमगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की बस से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।
जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। थाना क्षेत्र के मौली - मनिहा निवासी 35 वर्षीय अरविंद राम की सुबह सवा आठ बजे प्राइवेट बस की चपेट में आकर घटना स्थल पर मौत हो गई। मौके पर हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
मृतक अपने दो साथियों के साथ मजदूरी (पल्लेदारी) करने जा रहा था। जैसे ही मां धनावती महाविद्यालय के समीप पहुंचा था कि बस की चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को देखकर बाजार वासियोे ने ललकारा तो ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया।
चंद कदम की दूरी पर स्थित सिंहपुर चौकी इंचार्ज पवन कुमार सिंह घटना स्थल पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही कर मर्चरी हाउस भेजवा दिया। वहीं बस को कब्जे में लेकर पुलिस चौकी के पास खड़ी करा दी है, मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। मृतक की माँ आशा का रो - रोकर बुरा हाल है। वहीं इस बाबत पिता जगपति राम ने मेंहनगर पुलिस को हादसे को लेकर तहरीर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।