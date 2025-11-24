आजमगढ़ में बस की चपेट में आकर मजदूर की मौत, चालक बस छोड़कर फरार

जागरण संवाददाता, मेंहनगर (आजमगढ़)। थाना क्षेत्र के मौली - मनिहा निवासी 35 वर्षीय अरविंद राम की सुबह सवा आठ बजे प्राइवेट बस की चपेट में आकर घटना स्थल पर मौत हो गई। मौके पर हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

मृतक अपने दो साथियों के साथ मजदूरी (पल्लेदारी) करने जा रहा था। जैसे ही मां धनावती महाविद्यालय के समीप पहुंचा था कि बस की चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को देखकर बाजार वासियोे ने ललकारा तो ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया।