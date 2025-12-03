आजमगढ़ में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली, एक की मौत, कैश वैन सहित गार्ड फरार 

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर नगर पंचायत में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से गोली चलने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

एसआइएस सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन के गार्ड अजय सिंह और रविंद्र नाथ सिंह फूलपुर बाजार स्थित यूनियन बैंक में कैश डिलेवरी करने आए थे। इसी दौरान सड़क पार कर रहे गार्ड अजय सिंह को बाइक वाले ने धक्का मार दिया।

धक्का लगने से अजय सिंह की लोडेड बंदूक सड़क पर गिर गई, सड़क पर बंदूक के गिरते ही गोली चल गई। गोली बैंक के पास खड़े 34 वर्षीय लवकुश चौहान और 24 वर्षीय मनोज निवासी वैसाडीह को लग गई।

गंभीर रूप से घायल दोनों को इलाज के लिए पास के नजदीक ताहिर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने संजय चौहान को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से कैश वैन सहित गार्ड फरार हो गए हैं।