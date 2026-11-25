जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को जनपद पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के बाद पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बैंक से रुपये निकालने या जमा करने आने वाले लोगों को मदद का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय टप्पेबाज गिरोह का जीयनपुर पुलिस ने राजफाश किया है।

बुधवार की भोर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गिरोह के सरगना अमित साहनी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से टप्पेबाजी के 19,100 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ हैं। तीनों के खिलाफ आजमगढ़ समेत छह जिलों में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं।

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मलाह टोली वार्ड नंबर दो निवासी अमित साहनी, शिवा साहनी और सुनील साहनी के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आई ये बात पूछताछ में सामने आया कि तीनों एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। गिरोह के सदस्य बैंकों के अंदर और बाहर नकदी लेकर आने-जाने वाले लोगों की रेकी करते थे। इसके बाद मदद करने या अधिक रुपये देने का झांसा देकर उन्हें विश्वास में लेते थे। बातचीत में उलझाकर उनके असली रुपये ले लेते और बदले में कागज की गड्डी थमाकर फरार हो जाते थे।