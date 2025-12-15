Magh Mela 2026: आजमगढ़ से प्रयागराज जाना अब और आसान, 400 बसों का होगा संचालन

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। माघ मेले के दौरान प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी तैसारी तेज कर दी है। आजमगढ़ परिक्षेत्र से प्रयागराज के लिए 400 बसों का संचालन होगा। इससे मेला अवधि में यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुलभ परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। मौनी अमावस्या पर विशेष प्रबंधन के साथ 13 जनवरी से सात डिपो की बसें श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। बसों पर मेले का स्टीकर लगाकर संचालन कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को पता चल सके कि माघ मेला में कौन सी बस जा रही है।

माघ मेले में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। इसी भीड़ को देखते हुए परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो से अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। यह बसें निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुबह से लेकर देर रात तक संचालित होंगी। 13 जनवरी से 24 जनवरी तक श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित यात्रा की सुविधा परिवहन विभाग मुहैया कराएगा।

18 जनवरी को मौनी अमावस्या होने के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर अगर आवश्यकता होगी तो कुछ बसों को बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त चालक और परिचालकों की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही बसों की तकनीकी जांच सुनिश्चित की जा रही है। माघ मेले के दौरान संभावित जाम और भीड़ को देखते हुए प्रमुख चौराहों और बस अड्डो पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती होगी, जिससे बसों का सुचारु आवागमन बना रहे।