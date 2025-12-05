UP Panchayat Chunav: 2.54 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर, 11 दिसंबर तक होगा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्ष-2025 के तहत जिले के आठ लाख, 775 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सत्यापन के लिए भेजी थी। सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद चार दिसंबर तक जिले के 22 विकास खंडों में दो लाख, 54 हजार, 299 डुप्लीकेट मतदाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। इस कार्य में 11 ब्लाकों का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 दिसंबर तक शत-प्रतिशत यह कार्य पूर्ण कर लेना है। राज्य निर्वाचन आयोेग के पोर्टल पर सत्यापन के बाद फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 94.7 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि 5.30 प्रतिशत लंबित है, जिससे निर्धारित समय में पूरा करना है।

एसआइआर के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है। जिसमें बीएलओ के माध्यम से सूची का सत्यापन कराया गया। जिसमें अब तक कुल पांच लाख, चार हजार, छह वैध मतदाता मिले हैं। जबकि दो लाख, 54 हजार, 299 डुप्लीकेट वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जबकि 42 हजार, 740 का मतदाता अभी लंबित हैं। क्योंकि इनके नाम अभी पोर्टल पर अपलाेड नहीं हुए हैं। इन वोटरों की सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के बाद ही वैध और डुप्लीकेट मतदाताओं की सही संख्या का पता लगेगा।

11 ब्लाकों में अपलोड का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने में जिले के 11 ब्लाक सबसे आगे हैं, जिनका शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें विकास खंड कोयलसा, अतरौलिया, पवई, मुहम्मदपुर, अहरौला, मार्टीनगंज, सठियांव, फूलपुर, तहबरपुर, रानी की सराय और मिर्जापुर शामिल हैं।