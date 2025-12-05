UP Panchayat Chunav: 2.54 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर, 11 दिसंबर तक होगा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण

Language
    By Anil Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:58 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्ष-2025 के तहत जिले के आठ लाख, 775 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सत्यापन के लिए भेजी थी।

    सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद चार दिसंबर तक जिले के 22 विकास खंडों में दो लाख, 54 हजार, 299 डुप्लीकेट मतदाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं।

    इस कार्य में 11 ब्लाकों का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 11 दिसंबर तक शत-प्रतिशत यह कार्य पूर्ण कर लेना है। राज्य निर्वाचन आयोेग के पोर्टल पर सत्यापन के बाद फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 94.7 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जबकि 5.30 प्रतिशत लंबित है, जिससे निर्धारित समय में पूरा करना है।

    एसआइआर के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है। जिसमें बीएलओ के माध्यम से सूची का सत्यापन कराया गया। जिसमें अब तक कुल पांच लाख, चार हजार, छह वैध मतदाता मिले हैं।

    जबकि दो लाख, 54 हजार, 299 डुप्लीकेट वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जबकि 42 हजार, 740 का मतदाता अभी लंबित हैं। क्योंकि इनके नाम अभी पोर्टल पर अपलाेड नहीं हुए हैं। इन वोटरों की सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के बाद ही वैध और डुप्लीकेट मतदाताओं की सही संख्या का पता लगेगा।

    11 ब्लाकों में अपलोड का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण

    मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने में जिले के 11 ब्लाक सबसे आगे हैं, जिनका शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें विकास खंड कोयलसा, अतरौलिया, पवई, मुहम्मदपुर, अहरौला, मार्टीनगंज, सठियांव, फूलपुर, तहबरपुर, रानी की सराय और मिर्जापुर शामिल हैं।

    ब्लाकवार मतदाताओं की स्थिति

    ब्लॉक वैध डुप्लीकेट लंबित
    ठेकमा 23377 18609 8732
    तरवा 27133 4939 16587
    मेंहनगर 28730 4970 7212
    लालगंज 31714 11572 3280
    हरैया 22089 15410 1692
    अजमतगढ़ 24955 14220 161
    पल्हना 14689 7623 1118
    जहानागंज 19041 11628 189
    कोयलसा 22250 8918 0
    महराजगंज 21819 14204 1295
    बिलरियागंज 17568 10444 1528
    पल्हनी 26214 22408 376
    मुहम्मदपुर 17166 14045 0
    पवई 25016 16211 0
    मार्टीनगंज 24588 6591 0
    अतरौलिया 15346 5178 0
    अहरौला 30233 9226 0
    सठियांव 22417 12516 0
    फूलपुर 25425 11256 0
    तहबरपुर 26159 8831 0
    रानीकीसराय 18634 13555 0
    मिर्जापुर 19463 11952 0

     
    ‘‘राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूची उपलब्ध कराई गई थी, उसका सत्यापन पूरा हो चुका है। सत्यापन रिपोर्ट अपलोड हो रही है। चार दिसंबर तक की सत्यापन रिपोर्ट आयोग के पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है।

    -राजाराम वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय/ नगरीय निकाय।