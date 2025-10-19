दीपोत्सव में युवाओं में जबरदस्त उत्साह, बोले- योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हमारा सनातन लगातार हुआ मजबूत

डिजिटल डेस्क, अयोध्या। दीपोत्सव 2025 की रोशनी में अयोध्या का हर कोना योगी सरकार की उपलब्धियों और प्रभु श्रीराम की भक्ति से सराबोर दिखा। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर जुटे वालंटियर्स और युवाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम योगी हमारे आइकॉन हैं, उनके व्यक्तित्व से हम डायरेक्ट कनेक्ट महसूस करते हैं। राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के को-ऑर्डिनेटर्स और छात्र-छात्राओं ने भी दीपोत्सव की भव्यता और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में अयोध्या का गौरव पुनर्जीवित हुआ है।

महिला प्रोफेसर्स ने सजाई राम की पैड़ी पर स्वास्तिक आकृति

राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर के निर्देशन में राम की पैड़ी पर पारंपरिक चौक पूरन शैली में स्वास्तिक बनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। प्रोफेसर डॉ. सरिता द्विवेदी (रंगोली प्रमुख) के नेतृत्व में प्रोफेसर्स और छात्र छात्राओं ने मिलकर कई आकर्षक कलाकृतियां बनाईं। दीपों से सजी इन कलाकृतियों ने दीपोत्सव की शोभा को और भी निखार दिया। लोगों ने इन रचनाओं की दिल खोलकर सराहना की।

साक्षात स्वर्ग जैसी हमारी अयोध्या : संस्कृत विद्यार्थी

कर्मकांड की तैयारी में जुटे संस्कृत से एमए के विद्यार्थी करन पांडे ने बताया कि हर साल से ज्यादा धूमधाम से इस बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। यहां अयोध्या ऐसी लग रही है, मानो हम साक्षात स्वर्ग देख रहे हों। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हमारा सनातन लगातार मजबूत हुआ है। हमें गर्व है कि सीएम ने रामकथा पार्क में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। करन इस समय अयोध्या के गुरुकुल में रहकर संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं।

अवध विवि. के छात्रों में उत्साह, बोले- योगी ने बदल दी अयोध्या की तस्वीर

अवध विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्रों में दीपोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर रहा। सुल्तानपुर से पढ़ाई करने आए आशुतोष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। दीपोत्सव अब एक भक्ति पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की पहचान बन चुका है। आशुतोष अपने परिवार के साथ दीपोत्सव का नजारा देखने पहुंचे और बोले यह आयोजन हमें गौरवान्वित करता है।