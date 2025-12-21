अयोध्या में युवक की गला काटकर निर्मम हत्या, पुआल से जलाया शव

संवाद सूत्र, पटरंगा (अयोध्या)। एक युवक की गला काट कर हत्या कर दी गई। शव पर पुआल डाल कर जला दिया गया। ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसकी गर्दन को धड़ से लगभग अलग कर दिया गया था। सुबह सैर के लिए निकले गांव के लोगों ने माइनर के पास अधजला शव देख पुलिस को सूचना दी।

घटना मुरादाबाद गांव की है। पटरंगा का यह गांव बाराबंकी जिले की सीमा पर स्थित है। इसलिए जांच में बाराबंकी की टिकैतनगर पुलिस को भी शामिल किया गया। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ रुदौली आशीष निगम ने घटनास्थल पर पहुंच कर पड़ताल की।

फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया है। शव की हालत देख प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पहचान के लिए आस-पास के थानों में सूचना भेजी गई है।