अधिकारी बन प्रेग्नेंट महिलाओं को किया फोन, लिंक भेजकर खाते से उड़ाए हजारों रुपये

संवाद सूत्र, कुमारगंज (अयोध्या)। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने दो गर्भवती महिलाओं के खाते से 47 हजार रुपये पार कर दिए। दोनों ही मामलों में ठगों ने आशा बहू को फोन कर क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से बात कराने के लिए कहा था। इसके बाद एक लिंक भेजकर उसे खोलने के लिए कहा। लिंक खोलते ही खातों से रुपये निकल गए।

गुरुवार को के बरई पारा गांव की आशा कार्यकत्री सुलेखा देवी के पास फोन आया। फोन करने वाले ने अपने को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी बताया और कहाकि आपके गांव की रहने वाली गर्भवती महिला सरिता देवी ने आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर पोषाहार नहीं देने की शिकायत की है।

सुलेखा देवी ने कहाकि वह सभी को पोषाहार दे रही हैं। इस पर ठग ने फोन पर कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सरिता देवी से बात कराने के लिए कहता है। काफ्रेंसिंग पर बातचीत के दौरान ठग सरिता देवी के मोबाइल पर एक लिंक भेजकर उसे खोलने के लिए कहता है।

सरिता जैसे ही उस लिंक को खोला उनके खाते से 6400 रुपये निकल गए। इससे घबराई सरिता देवी ने तत्काल थाने पहुंचकर पुलिस वालों से आप बीती बताई। इस घटना के 30 मिनट बाद ही तेंधा गांव की आशा बहू लक्ष्मी तिवारी के मोबाइल पर ऐसा फोन आता है।

फोन करने वाले ने अपना परिचय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताया। उसने आशा बहू से कहा कि वह आपके गांव की गर्भवती महिला दिव्या सिंह से कांफ्रेंसिंग पर बात कराए। आशा बहू लक्ष्मी तिवारी ने दिव्या सिंह के मोबाइल पर फोन कर फोन करने वाले व्यक्ति से बात कराई।

फोन करने वाले ने दिव्या सिंह के मोबाइल पर भी एक लिंक भेजा, जिसे खोलते ही गर्भवती महिला के खाते से 41 हजार रुपये पार हो गए। दोनों प्रकरण में प्रार्थना पत्र मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।