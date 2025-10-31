यूपी की वो महिला जिसने लड़ी इंसाफ की लड़ाई, पति के हत्यारे को दिलाई आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। करीब साढ़े तीन वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही विफला उर्फ विफना को आखिरकार न्याय मिल गया। उसने अपनी मजबूत पैरवी व कानून पर विश्वास रखते हुए पति के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिलायी। अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित रामस्वास्थ साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



पत्नी के सामने ही पति को कुल्हाड़ी से काट उतारा माैत के घाट



घटना 17 मार्च 2022 की तारुन के ग्राम केवलापुर उर्फ तकमीनगंज की है। शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य के अनुसार विफना देवी ने थाना तारुन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग ढाई बजे वह अपने पति सियाराम के साथ खेत से गन्ने की पत्तियां लेकर घर लौट रही थी।