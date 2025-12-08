विराट के कोच और अंडर-19 कप्तान ने अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लिया

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा, अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे, तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे, आपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों ने रविवार को राम मंदिर में पहुंच कर रामलला का दर्शन किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंग बली का भी दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया।

दर्शन के बाद क्रिकेटरों व उनके प्रशंसकों ने परिसर में फोटो भी खिंचाई और मंदिर प्रांगण का भ्रमण कर दिव्यता व भव्यता भी देखी। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े कर्मियों ने खिलाड़ियों को विशेष प्रसाद भी भेंट किया। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कोच राजकुमार शर्मा ने ही बचपन से प्रशिक्षित किया है। वह वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी के संस्थापक हैं। इसी अकादमी में विराट जैसे बल्लेबाजों का क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण मिला है।