    विराट के कोच और अंडर-19 कप्तान ने अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लिया

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा और अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा-अर् ...और पढ़ें

    कोहली के कोच राजकुमार व अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया दर्शन।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा, अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे, तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे, आपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों ने रविवार को राम मंदिर में पहुंच कर रामलला का दर्शन किया। इसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंग बली का भी दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया।

    दर्शन के बाद क्रिकेटरों व उनके प्रशंसकों ने परिसर में फोटो भी खिंचाई और मंदिर प्रांगण का भ्रमण कर दिव्यता व भव्यता भी देखी। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े कर्मियों ने खिलाड़ियों को विशेष प्रसाद भी भेंट किया।

    लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कोच राजकुमार शर्मा ने ही बचपन से प्रशिक्षित किया है। वह वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी के संस्थापक हैं। इसी अकादमी में विराट जैसे बल्लेबाजों का क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण मिला है।

    वहीं, क्रिकेटर आयुष म्हात्रे इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज हैं। इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाए हैं। अमृतसर के रहने वाले पंजाब किंग्स के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक साल में 100 छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।