UPPCL: महानगरों की तर्ज पर अयोध्या धाम में भी लागू होगा वर्टिकल सिस्टम, जल्द होगा टीम का गठन
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) महानगरों की तर्ज पर अयोध्या धाम में वर्टिकल सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही एक टीम का गठन कि ...और पढ़ें
लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने महानगरों के बाद अब अयोध्याधाम में भी वर्टिकल सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। यद्यपि यह नई व्यवस्था जोन के अयोध्या जिले के विद्युत वितरण खंड-प्रथम यानी शहर में ही लागू की जाएगी।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय स्तर से निर्देश मिल जाने के बाद मुख्य अभियंता बृजेश कुमार के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है।
इस नई व्यवस्था में विद्युत निगम से संबंधित सभी कार्यों को पूरी जवाबदेही व तत्परता से संपादित कराने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की टीमें गठित की जाएंगी। प्रयास यह रहेगा कि उपभोक्ताओं की सभी जरूरतों व शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।
पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में राजधानी लखनऊ के साथ कानपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद और मुरादाबाद जैसे शहरों में वर्टिकल सिस्टम लागू किया है। निगम में यह सिस्टम लागू हो जाने के बाद विद्युत कनेक्शन, फाल्ट व मीटर आदि संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग टीमें निर्धारित कर दी गई हैं। कार्य के विभाजन के बाद बिजली आपूर्ति के प्रत्येक कार्य को भी अलग-अलग टीमों को सौंपा गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्टिकल सिस्टम के तहत एक टीम नए कनेक्शन से संबंधित कार्य देखेगी तो दूसरी फाल्ट ठीक करेगी और तीसरी बिलिंग संभालेगी। पहले यह सब एक ही अधिकारी पर निर्भर रहता था। इससे कार्यों में दक्षता का अभाव रहता था और अनावश्यक देरी होती थी।
वर्टिकल सिस्टम को शीघ्र ही अयोध्या जिले के विद्युत वितरण खंड-प्रथम में लागू किया जाना है। हालांकि अभी आदेश नहीं जारी हुआ है, परंतु मौखिक निर्देश मिलने के बाद सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग अधिकारियों के माध्यम से सभी कार्यों को जवाबदेही व पारदर्शिता के साथ संपादित करके तीव्र सेवाएं सुलभ कराना है। -बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता, अयोध्या विद्युत वितरण जोन।
