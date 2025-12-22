Language
    यूपी में राहत योजना की ‘राहत’ लेने नहीं आ रहे नेवरपेड उपभोक्ता, कट सकता है बिजली कनेक्शन

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में राहत योजना के बावजूद, नेवरपेड उपभोक्ता इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। योजना का उद्देश्य बिजली बिलों में राहत प्रदान करना है, लेकिन उपभोक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    राहत योजना की ‘राहत’ लेने नहीं आ रहे नेवरपेड उपभोक्ता।

    लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की एक दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए भी नेवरपेड (कनेक्शन लेकर बिल नहीं जमा करने वाले) उपभोक्ता आगे नहीं आ रहे हैं। अधिकारियों के तमाम प्रयास के बावजूद अयोध्या जोन में 20 दिनों में केवल 17 हजार 33 उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण करा 19 करोड़ 91 लाख 42 हजार रुपये जमा किए हैं।

    वहीं, लांग अनपेड (लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले) उपभोक्ता इस मामले में आगे हैं। पूरे जोन में 58 हजार 493 उपभोक्ताओं ने 47 करोड़ 57 लाख 45 हजार रुपये जमा किए हैं। नेवरपेड उपभोक्ताओं की बेरुखी से अब अधिकारी कनेक्शन काटने की चेतावनी देने लगे हैं।

    अयोध्या जोन के पांचों जिलों में तीन लाख 83 हजार 89 उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2025 से पहले बिजली का कनेक्शन लेकर कभी बिल नहीं चुकाया था। ऐसे नेवरपेड उपभोक्ताओं पर निगम की 20 अरब 94 करोड़ 60 लाख 92 हजार रुपये की धनराशि बाकी है।

    योजना के पहले चरण में अब तक केवल 19 करोड़ 91 लाख 42 हजार रुपये ही 17 हजार 33 उपभक्ताओं ने जमा किए हैं। अभी तीन लाख 66 हजार 56 उपभोक्ताओं का पंजीकरण शेष है।

    इसी तरह जोन में पांच लाख 83 हजार 461 लांग अनपेड उपभोक्ताओं पर निगम का 14 अरब 15 करोड़ 69 लाख 13 हजार रुपये बाकी थे, जिसमें से 58 हजार 493 उपभोक्ताओं ने 47 करोड़ 57 लाख 45 हजार रुपये जमा किए हैं। अब भी पांच लाख 24 हजार 968 उपभोक्ताओं का पंजीकरण शेष है।

    मुख्य अभियंता वितरण बृजेश कुमार ने कहाकि सभी अधीक्षण अभियंताओं व अधिशासी अभियंताओं को उपभोक्ताओं से संपर्क कर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।

    अयोध्या जोन में लांग अनपेड उपभोक्ताओं का पंजीकरण

    जिला पात्र उपभोक्ता बकाया धनराशि (लाख रुपये में) पंजीकरण की संख्या जमा धनराशि (लाख रुपये में)
    अंबेडकरनगर 106337 27953.41 10370 997.47
    अयोध्या 119761 23543.14 11000 763.04
    बाराबंकी 138797 25975.52 12639 921.17
    अमेठी 95207 20548.26 11081 922.56
    सुलतानपुर 123359 43548.80 13403 1153.21

    अयोध्या जोन में नेवरपेड उपभोक्ताओं का पंजीकरण

    जिला पात्र उपभोक्ता बकाया धनराशि (लाख रुपये में) पंजीकरण की संख्या जमा धनराशि (लाख रुपये में)
    अंबेडकरनगर 76790 48380.65 3523 487.72
    अयोध्या 71784 31458.61 2674 248.58
    बाराबंकी 60289 22594.19 2596 265.84
    अमेठी 57358 30202.69 3580 410.88
    सुलतानपुर 116868 76824.78 4660 578.40

     नोट :- धनराशि से संबंधित सभी आंकड़े लाख रुपये में।