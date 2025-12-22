यूपी में राहत योजना की ‘राहत’ लेने नहीं आ रहे नेवरपेड उपभोक्ता, कट सकता है बिजली कनेक्शन
लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की एक दिसंबर से लागू बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए भी नेवरपेड (कनेक्शन लेकर बिल नहीं जमा करने वाले) उपभोक्ता आगे नहीं आ रहे हैं। अधिकारियों के तमाम प्रयास के बावजूद अयोध्या जोन में 20 दिनों में केवल 17 हजार 33 उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण करा 19 करोड़ 91 लाख 42 हजार रुपये जमा किए हैं।
वहीं, लांग अनपेड (लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले) उपभोक्ता इस मामले में आगे हैं। पूरे जोन में 58 हजार 493 उपभोक्ताओं ने 47 करोड़ 57 लाख 45 हजार रुपये जमा किए हैं। नेवरपेड उपभोक्ताओं की बेरुखी से अब अधिकारी कनेक्शन काटने की चेतावनी देने लगे हैं।
अयोध्या जोन के पांचों जिलों में तीन लाख 83 हजार 89 उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2025 से पहले बिजली का कनेक्शन लेकर कभी बिल नहीं चुकाया था। ऐसे नेवरपेड उपभोक्ताओं पर निगम की 20 अरब 94 करोड़ 60 लाख 92 हजार रुपये की धनराशि बाकी है।
योजना के पहले चरण में अब तक केवल 19 करोड़ 91 लाख 42 हजार रुपये ही 17 हजार 33 उपभक्ताओं ने जमा किए हैं। अभी तीन लाख 66 हजार 56 उपभोक्ताओं का पंजीकरण शेष है।
इसी तरह जोन में पांच लाख 83 हजार 461 लांग अनपेड उपभोक्ताओं पर निगम का 14 अरब 15 करोड़ 69 लाख 13 हजार रुपये बाकी थे, जिसमें से 58 हजार 493 उपभोक्ताओं ने 47 करोड़ 57 लाख 45 हजार रुपये जमा किए हैं। अब भी पांच लाख 24 हजार 968 उपभोक्ताओं का पंजीकरण शेष है।
मुख्य अभियंता वितरण बृजेश कुमार ने कहाकि सभी अधीक्षण अभियंताओं व अधिशासी अभियंताओं को उपभोक्ताओं से संपर्क कर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है।
अयोध्या जोन में लांग अनपेड उपभोक्ताओं का पंजीकरण
|जिला
|पात्र उपभोक्ता
|बकाया धनराशि (लाख रुपये में)
|पंजीकरण की संख्या
|जमा धनराशि (लाख रुपये में)
|अंबेडकरनगर
|106337
|27953.41
|10370
|997.47
|अयोध्या
|119761
|23543.14
|11000
|763.04
|बाराबंकी
|138797
|25975.52
|12639
|921.17
|अमेठी
|95207
|20548.26
|11081
|922.56
|सुलतानपुर
|123359
|43548.80
|13403
|1153.21
अयोध्या जोन में नेवरपेड उपभोक्ताओं का पंजीकरण
|जिला
|पात्र उपभोक्ता
|बकाया धनराशि (लाख रुपये में)
|पंजीकरण की संख्या
|जमा धनराशि (लाख रुपये में)
|अंबेडकरनगर
|76790
|48380.65
|3523
|487.72
|अयोध्या
|71784
|31458.61
|2674
|248.58
|बाराबंकी
|60289
|22594.19
|2596
|265.84
|अमेठी
|57358
|30202.69
|3580
|410.88
|सुलतानपुर
|116868
|76824.78
|4660
|578.40
नोट :- धनराशि से संबंधित सभी आंकड़े लाख रुपये में।
