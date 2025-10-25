UP News : बस्ती में 30 को रालोद की रैली, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने परखी तैयारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या: लौह पुरुष के नाम से विख्यात देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15वीं जयंती से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल बस्ती में रैली का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय लोकदल पूर्वी उत्तर प्रदेश विस्तार के प्रयास में है और अपने संगठन का भी विस्तार करना चाहती है।

बस्ती में रैली की तैयारी परखने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। उन्हाेंने बस्ती में होने वाली रालोद रैली की तैयारियों लेने के बाद रामनगरी के अयोध्या सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रैली की सफलता को लेकर चर्चा की। उन्हाेंने बताया कि बस्ती की रैली के मुख्य अतिथि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी होंगे।

बैठक के बाद त्यागी ने मीडिया से कहा कि रालोद एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हाेंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के कमजोर रहने की बात भी स्वीकार की।