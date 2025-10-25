Language
    UP News : बस्ती में 30 को रालोद की रैली, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने परखी तैयारी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    RLD Rally in Basti: त्यागी ने मीडिया से कहा कि रालोद एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हाेंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के कमजोर रहने की बात भी स्वीकार की।

    अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी

    जागरण संवाददाता, अयोध्या: लौह पुरुष के नाम से विख्यात देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15वीं जयंती से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल बस्ती में रैली का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय लोकदल पूर्वी उत्तर प्रदेश विस्तार के प्रयास में है और अपने संगठन का भी विस्तार करना चाहती है।

    बस्ती में रैली की तैयारी परखने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। उन्हाेंने बस्ती में होने वाली रालोद रैली की तैयारियों लेने के बाद रामनगरी के अयोध्या सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रैली की सफलता को लेकर चर्चा की। उन्हाेंने बताया कि बस्ती की रैली के मुख्य अतिथि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी होंगे।

    बैठक के बाद त्यागी ने मीडिया से कहा कि रालोद एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हाेंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के कमजोर रहने की बात भी स्वीकार की।

    बिहार की राजनीति पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार और चौधरी चरण सिंह के सच्चे शिष्य हैं। त्यागी ने कहा कि धर्म, जाति और वर्गों की एकता आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि समाज में विघटन फैलाने वाली ताकतों को रोका जा सके।