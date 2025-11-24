Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 36 डॉक्टरों की होगी भर्ती, रामनगरी को मिलेंगे 11 चिकित्सक

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 36 डॉक्टरों की भर्ती करेगी। रामनगरी अयोध्या को 11 नए चिकित्सक मिलेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह भर्ती राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद करेगी और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्वास्थ्य सेवा पटरी पर लाने को 36 चिकित्सकों की होगी भर्ती।

    प्रमोद दुबे, अयोध्या। लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे मंडल के सरकारी अस्पतालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। शासन ने मंडल के पांचों जिलों के अस्पतालों में उनकी कमी का दूर करने के लिए 36 चिकित्सकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामनगरी को 11 चिकित्सक, अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुलतानपुर को 18 चिकित्सक मिलेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

    रामनगरी में पांच अस्पताल, 14 सामुदायिक और 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। सबसे अधिक रोगियों की संख्या जिला महिला और श्रीराम अस्पताल में होती है।

    इसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष सबसे कम महिला और जिला अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती हाेने से रोगियों को समय से उपचार मिलने में समस्या होती है। यह समस्या किसी एक जिले की नहीं है।

    यही स्थित मंडल के अन्य जिलों में हाेने से शासन के निदेश पर एमबीबीएस विशेषज्ञ परामर्शदाता के 36 पदों पर भर्ती करने के लिए महानिदेशक रतनपाल सिंह सुमन ने पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 26 नवंबर तक आवेदन का समय है। इसके बाद निर्धारित तिथि में साक्षात्कार के बाद चयनित चिकित्सकों की सूची जारी कर सीएमओ के अधीन भेज दिया जाएगा।

    कहां, कितने चिकित्सक की होगी भर्ती

    • अयोध्या- 11
    • अंबेडकरनगर- 06
    • अमेठी- 05
    • बाराबंकी- 07
    • सुलतानपुर- 07

    शासन की तरफ से चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया संचालित है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरा हाेते ही चयनित चिकित्सकों से जिन अस्पताल में सबसे अधिक समस्या दिखेगी वहां तैनाती कर कमी दूर हाेने के साथ मरीजों को राहत दिलाया जाएगा। -डॉ. सुशील कुमार बानियान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी।