UP Board Exam: केंद्र निर्धारण पहले इंटर कॉलेजों की सुविधाओं की होगी जांच, SDM की अध्यक्षता में समिति गठित
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सतर्क है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से पहले इंटर कॉलेजों की सुविधाओं की जांच होगी। एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करेगी। मानकों का पालन न करने वाले कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी की ओर से गठित समिति केंद्र बनाने के लिए आवेदनकर्ता सभी 445 इंटर कॉलेजों की जांच करेगी। समिति के सदस्य विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की पड़ताल करेंगे। यह जांच प्रक्रिया 17 नवंबर तक पूरी होनी है।
जिले में 450 माध्यमिक विद्यालयों में से अभी तक केंद्र निर्धारण की कतार में 445 विद्यालय हैं। नवंबर के प्रथम सप्ताह से माध्यमिक शिक्षा परिषद की निर्धारण वेबसाइट पर इंटर कॉलेजों ने विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों, कक्ष, लिपिकों की संख्या आदि सूचनाओं को अपडेट किया था।
इसी के बाद जिलाधिकारी टीकारामफुंडे ने प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी। इसमें उपजिलाधिकारी के अलावा तहसीलदार व अभियंतागण शामिल हैं। ये मिलकर ही आवेदककर्ता विद्यालयों की जांच करेंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद की निर्धारण वेबसाइट पर रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा और बाद में बोर्ड कार्यालय से साफ्टवेयर के जरिए केंद्र निर्धारण किया जाएगा। गत वर्ष बोर्ड ने 109 विद्यालयों काे परीक्षा केंद्र बनाया गया था।
दो विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य
अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर मात्र एमडी गर्ल्स इंटर कॉलेज मकबरा व शिव लघु विद्यालय देवकाली में एक भी छात्रों का पंजीकरण नहीं है। इन दोनों को छोड़कर अन्य ने वेबसाइट मांगी गई सूचनाओं को अपडेट किया है।
