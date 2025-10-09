Language
    अयोध्या में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की श्रीरामलला की आरती, रुद्राभिषेक कर लिया आशीर्वाद

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की आरती उतारी, श्रीराम दरबार और मां दुर्गा के दर्शन किए, साथ ही कुबेर टीला पर रुद्राभिषेक भी किया। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने उन्हें मंदिर निर्माण की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने मंदिर के भव्य स्वरूप पर आस्था और गर्व व्यक्त किया। इस दौरान अयोध्या के आध्यात्मिक महत्व और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

    आस्था, श्रद्धा और भव्यता के संगम में डूबी रामनगरी अयोध्या

    डिजिटल डेस्क, अयोध्या। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में गुरुवार का दिन अत्यंत पावन रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने परिवार संग प्रभु श्रीरामलला की आरती उतारी और श्रीराम दरबार व जगज्जननी मां दुर्गा के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कुबेर टीला स्थित देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक भी किया।श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने वित्त मंत्री को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया और निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। निर्मला सीतारमण ने मंदिर के भव्य स्वरूप को देखकर आस्था और गर्व की भावना व्यक्त की।

    अयोध्या के आध्यात्मिक तेज में डूबी वित्त मंत्री

    आरती के दौरान श्रीरामलला का दरबार भक्ति रस से सराबोर हो उठा। सरयू तट से आती मंद बयार और मंदिर प्रांगण में गूंजते भजनों ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। वित्त मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन के बाद आरती में शामिल श्रद्धालुओं के साथ “जय श्रीराम” का उद्घोष किया।

    अयोध्या का गौरव बना विश्व का आध्यात्मिक केंद्र

    अयोध्या अब केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
    यहां आने वाले हर श्रद्धालु को रामायणकालीन इतिहास और आधुनिक भव्यता का संगम देखने को मिलता है।

    ट्रस्ट ने किया स्वागत

    श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से वित्त मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री व अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम में भाग लिया।