    भारतीय क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज उमेश यादव पहुंचे अयोध्या, रामलला का दर्शन कर बोले- यह मेरा सौभाग्य है

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और इसे अपना सौभाग्य बताया। दर्शन के बाद उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त करते ...और पढ़ें

    भारतीय क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज उमेश यादव ने किए रामलला के दर्शन।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव गुरुवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में जाकर रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा के आरोहण के बाद यह उनका पहला दौरा था। वह इससे पहले भी रामलला का दर्शन कर चुके हैं।

    दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में क्रिकेटर उमेश यादव ने कहा कि रामलला का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने रामलला से लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की है।

    उन्होंने भव्य राम मंदिर निर्माण और तेजी से हो रहे अयोध्या के विकास की सराहना की। साथ ही मंदिर परिसर की अनुशासित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को भी सराहा। उमेश ने क्रिकेटर विराट कोहली व रोहित शर्मा को बहुत अच्छा खिलाड़ी बताया।

    उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार काफी अच्छा है। दोपहर में मंदिर पहुंचे उमेश यादव को ट्रस्ट से जुड़े रजनीश ने दर्शन कराया। इस दौरान हनुमानगढ़ी के अर्चक हेमंत दास व अन्य भी साथ रहे।