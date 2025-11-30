Language
    अयोध्या में बिना लाइसेंस से चल रहे दो पैथोलॉजी सील, झोलाछाप डॉक्टरों को चेतावनी

    By Shab Deen Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:05 PM (IST)

    अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे दो पैथोलॉजी सेंटरों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई अवैध चिकित्सा सेवाओं के खिलाफ की गई है। झोलाछाप डॉक्टरों को भी चेतावनी दी गई है कि अवैध रूप से सेवाएं देने पर सख्त कार्रवाई होगी। जनता से अपील की गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों से ही इलाज कराएं।

    बगैर लाइसेंस संचालित मिले दो पैथोलॉजी सील।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। शहर से लेकर ग्रामीण बाजारों में काफी संख्या में बगैर लाइसेंस के लैब और नर्सिंग होम संचालित हैं। ऐसे सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई करने में जुटी है। शनिवार को राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के सामने व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समीप चार अवैध पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया था।

    वहीं रविवार को डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश चौधरी टीम के जिला प्रोग्राम मैनेजर राम प्रकाश पटेल और शशिकांत तिवारी के साथ जाना बाजार में छापेमारी की।

    वहां दो पैथोलाजी की जांच पड़ताल किया गया तो किसी का लाइसेंस, डाक्टर और टेक्नीशियन नही मिला, जिससे उन्हें सील कर दिया गया, जबकि एक आवासीय भवन में प्रसव कराने की शिकायत प्रकरण में महिला को मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

    22 नवंबर को एसपी ग्रामीण को फर्जी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रकरण में डॉ. लाल पैथलैब्स को सील करने के बाद जिले भर में संचालित अवैध सेंटरों की जांच आरंभ है। इसके लिए सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बानियान ने चार टीमें गठित की है।

    रविवार को डॉ. राजेश चौधरी टीम के साथ सबसे पहले जनता पैथोलॉजी फिर देवांश पैथोलाजी का निरीक्षण किया। लाइसेंस मांगने पर किसी के पास नही था। यहां तक की एक भी डाक्टर और टेक्नीशियन नहीं मिलने पर सील कर दिया।

    डॉ. राजेश ने बताया कि तीसरा प्रकरण कटरा तिराहा पछियाना तथा तारुन में पूजा शुक्ला पर बगैर डिग्री के प्रसव कराने का अस्पताल चलाने की शिकायत मुख्यमंत्री से बसंती का पुरवा जाना बाजार निवासी अजय ने किया था।

    अजय की तरफ से अपनी पत्नी पूजा को उनके कहने पर पांच सितंबर 2024 को भर्ती कराने के बाद पूजा शुक्ला की लापरवाही से पेट में शिशु की मौत हो जाने का आरोप लगाया था, जिसको संज्ञान में लेकर वहां निरीक्षण करने पर कोई गर्भवती और प्रसूता नही मिली, लेकिन प्रसव कराने के संसाधन वहां से बरामद हुए है।

    वहीं पूजा ने काफी से प्रसव कराने के काम से दूरी बनाने की जानकारी दी तो आवासीय मकान हाेने से सील न करते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।