    अयोध्या में पीपे के पुल से सरयू पार कर पंचवटी द्वीप पहुंचेंगे पर्यटक, इस दिन शुरू होगा आवागमन

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    अयोध्या में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अब पीपे के पुल से सरयू नदी पार कर पंचवटी द्वीप तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। प्रशासन जल्द ही इस पुल को पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है।

    पीपे के पुल से सरयू पार कर पंचवटी द्वीप पहुंचेंगे पर्यटक।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। माझा जमथरा में निर्माणाधीन पंचवटी द्वीप पहुंचने के लिए सरयू नदी पर पीपे का पुल बनाया जाएगा। पीपे के इस पुल से चार पहिया वाहन भी द्वीप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। पैदल व बाइक से तो उस पर जाया ही जा सकेगा। करीब दो सौ मीटर लंबा यह पुल पांच मीटर चौड़ा होगा। यह पुल लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधीन होगा।

    अवर अभियंता पीपी सिंह ने बताया कि पीपे का पुल बनाने के लिए टेंडर का प्रकाशन हो चुका है। 15 अक्टूबर से 15 जून तक ही इस पर आवागमन हो सकेगा। 15 जून से बरसात शुरू होने पर इसे प्रांतीय खंड हटा लेगा। उस समय नदी में पानी बढ़ जाएगा। बहाव भी बहुत तेज होगा। 15 अक्टूबर से इस पर आवागमन शुरू होगा।

    पंचवटी द्वीप का निर्माण श्रीनिलयम संस्था-लखनऊ करीब दो वर्षों से करा रही है। इसे अभी जमीन पर नहीं उतारा जा सका है। पंचवटी द्वीप में रामायण के पात्रों की प्रतिमाओं के अलावा ध्यान व योग केंद्र भी होगा। पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था भी होगी।

    सड़क का निर्माण करा कर उसके किनारे सजावटी पौधे लगा दिये गये हैं। लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। द्वीप के लिए जिला प्रशासन ने माझा जमथरा में श्रीनिलयम संस्था को कई हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क उपलब्ध करायी है।